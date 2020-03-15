سفارة المملكة لدى الأردن تُعلن فتح المنافذ البرية لإعادة السعوديين





أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، مساء اليوم الأحد، عن "فتح جميع المنافذ البرية للسعوديين الموجودين في عمان فقط؛ للعودة إلى المملكة".





وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنها "ستوفر حافلات لنقل المواطنين، في نقطة تجمُّع ستكون خلف مبنى السفارة يوم غد الاثنين".





ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عودة مواطنيها خارج المملكة عامةً؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا في كثير من الدول حول العالم.





ويذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



