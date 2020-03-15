اللجنة الخماسية يجتمع الثلاثاء لبحث مستجدات تعليق النشاط الرياضي

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على عقد اجتماعًا بعد غدٍ الثلاثاء، في مقر الجبلاية.



ويناقش مجلس الجبلاية بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا.



وتدرس اللجنة السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى.





وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد قرر تجميد كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

