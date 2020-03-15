"العدل" تتخذ إجراءات احتزازية بسبب فيروس كورونا





أعلن المجلس الأعلى للقضاء السعودي، مساء اليوم الأحد، أنه قرر تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم ابتداءاً من يوم غد الاثنين، وحتى إشعار آخر على أن تستمر جزئيا أو كليا بقرار من رئيس المجلس.





وأوضحت وزارة العدل أن "القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي قامت بها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحرصًا على سلامة المتقاضين".





كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة فترة التأجيل، وأن يكون لها أولوية في المواعيد ويشعر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية، مؤكدًأ على استمرار المحاكم في النظر بالقضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة لا تحتمل التأخير، وفقًا لما تراه الدائرة القضائية أو رئيس المحكمة بحسب الحال.



