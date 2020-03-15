بناءً على تكليفات محافظ الفيوم.. السكرتير العام المساعد يتابع أعمال تكريك مصرف الوادي

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأنه تم تجهيز مركز شباب قرية السنجق، بمركز أبشواي، كمقر لإيواء الأسر المتضررة من قاطني وادي النزلة التابع لمركز يوسف الصديق، من جراء زيادة منسوب المياه، وتضرر منازلهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فضلًا عن قيام مديرية الشباب والرياضة بتجهيز مركز شباب أبشواي كمقر آخر للإيواء حال الحاجة إليه.



وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه تم توفير وسائل لإنتقال المواطنين من منازلهم المتضررة الى مقر الإيواء، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، ومنها مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والخبز اللازم بمقر الإيواء، وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة لمختلف الأسر المتضررة.



وأضاف أن محافظ الفيوم تواصل هاتفيًا مع السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي للتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، للمساعدة، حيث وصل بالفعل مساعدات منه لمقر الإيواء، شملت بطاطين ومراتب بواقع 300 بطانية و115 مرتبة، إضافة لعدد 100 وسادة (مخدة).



وكشف "التوني" عن التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طاقم طبي ومستلزمات طبية بمقر الإيواء، خلال فترة وجود المتضررين لحين استقرار الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم.



وترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة العمليات المركزية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.



استمع المحافظ للإجراءات المتخذة من ممثلي كافة الجهات، للتعامل مع الأثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، موجها كافة الأجهزه والجهات المعنيه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع الاثار السلبية، لافتًا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.



ووجه محافظ الفيوم بالاستعانة بسيارات كسح المياة الخاصة للعمل على رفع تجمعات المياة بالقرى والمدن مع سيارات شركة المياة والوحدات المحلية، وتكثيف عدد السيارات، وكذا توجيه ادارة المرور بالتواجد الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية.



تابع المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، أعمال تكريك وتعميق مصرف الوادي بمركز يوسف الصديق، نظرًا لارتفاع منسوب المياه، للحد من غرق القرى والعزب المتاخمة له، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.أكد السكرتير العام المساعد على استمرار أعمال التكريك بمصرف الوادي لحل المشكلة حلًا جذريًا، وللحد من تدفق المياه بالمنازل الموجودة بقرى النزلة وقصر الجبالي وجبل سعد والشواشنة وكحك التابعة لمركز يوسف الصديق، والوحدة المحلية بالخالدية التابعة لمركز أبشواي، مشددًا على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وبذل أقصى الجهد باستخدام المعدات والأجهزة اللازمة لكسح جميع المياة المتراكمة فى الشوارع والميادين بمناطق متفرقة بالمحافظة، والتي نتجت عن الأمطار الغزيزة وظروف الطقس السيئ التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، لتعود الحياة إلى كامل طبيعتها.وقد وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشغيل جميع محطات الرفع والصرف الصحي بكامل طاقتها للمساعدة في تخفيض منسوب المياة داخل المصارف والترع، لاستيعاب المياه الموجودة.