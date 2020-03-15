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في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة

الأحد 15/مارس/2020 - 08:18 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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سوء المنظومة العامة داخل أقسام مستشفى أسوان الجامعي من عدم الإهتمام بمستوى النظافة والتنظيم الجيد والتزاحم ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن مشكلة عدم توفيق أوضاع العمالة اليومية من ممرضين وإداريين كانت أبرز أوجه القصور التى رصدها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى زيارته المفاجئة للمستشفى.


وقام المحافظ بتفقد أقسام الإستقبال والطوارئ والأطفال والجراحة العامة، بالإضافة إلى الصيدلية ليبدى إستياءه من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وخاصة بعد شكوى المواطنين له من سوء حالة المستشفى والمعاملة.

كما أستمع اللواء أشرف عطية لشكاوى المرافقين للمرضى من عدم تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى والنظافة العامة. 


وعقب زيارته للمستشفى أستدعى المحافظ الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة والذى كلفه بإتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الطبية بمختلف المواقع الصحية داخل مركز ومدينة أسوان يشعر بها المواطنين بشكل ملموس خلال أسبوعين منها فتح قسم للأطفال بمستشفى الصدر لزيادة القدرة الإستعابية لتلبية الإحتياجات الجماهيرية فى هذا الإتجاه.


ووجه إلى فتح مستشفى التأمين الصحى لإستقبال جميع الحالات إعتبارًا من غدًا الإثنين دون التقيد بأى إجراءات روتينية، وخاصة أنه يضم 157 سرير والعديد من الإمكانيات والأقسام التى تساهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة.

وفي نفس السياق قرر أشرف عطية عقد اجتماع المجلس الإقليمى للصحة برئاسته وعضوية مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات، وحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان من أجل المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والوقوف على مستوى الأداء الطبى والعلاجى ومناقشة الشكاوى المتكررة فى بعض الوحدات الصحية والمستشفيات، بجانب وضع رؤى وأفكار جديدة لتقديم خدمة طبية متكاملة ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى.
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
في زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي: أشرف عطية يبدي استياؤه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة
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