الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى ٦٢

ويذكر أن ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة خطابا في حديقة البيت الأبيض أعلن فيه فرض حالة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطابه أيضا إنه أصدر تعليماته لزيادة احتياطات بلاده من النفط بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد أن وجه إليه معارضوه اتهاما بالإقلال من خطورة الوباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنّ القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية".

وأضاف "أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري"، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها "للاستجابة لحاجات الأمريكيين"، متعهدا بـ"تعزيز" القدرات على إجراء الفحوص الطبية "في شكل كبير".





وأعلن ترامب أنّ احتياطات النفط الاستراتيجية للولايات المتحدة سترفع إلى الحد الأقصى في سياق إجراءات طارئة تهدف إلى تجنب أزمة اقتصادية بسبب انتشار الفيروس.





وقال الرئيس الأمريكي "طلبت أيضا من وزير الطاقة شراء كميات كبيرة من النفط بأسعار جيدة من أجل تخزينها في الولايات المتحدة".





وأضاف "سنملأ الاحتياطات الاستراتيجية إلى الحد الأقصى"، لافتا إلى العمل على "توفير مليارات على دافعي الضرائب الأمريكيين ومساعدة صناعتنا النفطية".