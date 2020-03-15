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بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)

الأحد 15/مارس/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية، بمدينة بني سويف ومركز إهناسيا، خلال حملات موسعة، تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح مدير الأمن.

وفي مدينة بني سويف، ترأس الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء زكريا صالح مدير الأمن، حملة موسعة لغلق السناتر التعليمية بمدينة العاصمة، لمنع تجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق 15 مركز تعليمي بمدينة بني سويف، ومازالت الحملة مستمرة لغلق أكبر عدد ممكن، وسيتم تكثيف الحملات لغلق كافة مراكز الدورس الخصوصية على مستوى المحافظة والبالغ عددها تقريبا 250 مركزًا من خلال لجنة شكلها المحافظ تضم المحافظة ومديرية الأمن والتربية والتعليم.

وأكد الدكتور عاصم سلامة، على أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم كلف كل رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لشن حملات مماثلة وبالتوازي لغلق مراكز السناتر التعليمية، وإعداد تقرير يومي بالأعداد التي تم غلقها.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم التشديد أيضا على مسئولي التربية والتعليم، ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تعليق العمل في الحضانات لمدة أسبوعين، كإجراء إحترازي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا، مؤكدًا على أنه يتابع مستجدات هذا الملف على مدار الساعة، ويقوم بإطلاع محافظ بني سويف بما تم اتخاذه من إجراءات.

وفي ذات السياق أغلقت الأجهزة الأمنية بمركز إهناسيا ببني سويف، 20 مركز للدروس الخصوصية، خلال حملة مكبرة أستهدفت عددًا من مناطق مدينة إهناسيا، وقرية ننا، بدائرة المركز.

جاء ذلك خلال حملة قادها العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة إهناسيا، في إطار اتخاذ كافة التدابير اللأزمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات،عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد.

وأسفرت الحملة عن مداهمة عددًا من مراكز الدروس الخصوصية بمناطق المدرسة الثانوية "بنين وبنات" وشارع عبداللطيف قاسم، والمركز القديم، بمدينة إهناسيا، وأشرف مأمور المركز على تنفيذ قرار إغلاق 10 مراكز، وتشميع أبوابها بالشمع الأحمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
بالشمع الأحمر.. إغلاق 35 مركزًا للدروس الخصوصية ببني سويف (صور)
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