الزراعة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية أثناء أزمة تساقط الأمطار



وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية في أثناء أزمة تساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، وهذا أسلوب علمي ومبتكر في إدارة الأزمات.



وتابع وزير الزراعة، أن الوزارة قدمت نصائح وإرشادات للمزارعين قبل الأزمة، وتم تشكيل غرفة عمليات وكان هناك تواصل مستمر مع الفلاحين والمزارعين لتقديم النصح والإرشاد لهم، ومساعدة الفلاحين في شفط المياه بالمجان، وكانت هيئة الخدمات البيطرية تقدم الدعم لأي ثروة حيوانية تتعرض لمشكلة.



ونوه، إلى أن هناك آبار في مطروح والمناطق الحدودية؛ لحصد مياه الأمطار لاستخدامها في الري على مدار العام، وهذه الآبار امتلأت بالكامل من مياه الأمطار، وكان هناك معاناة في المراعي الطبيعية، وهذه الأمطار تجعلها تنمو بشكل طبيعي، فضلًا عن أن هذه الأمطار غسلت بعض الأشجار التي تُصاب بالعفن، وإن كان هناك بعض الأضرار على بعص المحاصيل، وهناك توصيات من رئيس الوزراء لتكثيف التوصيات مع الفلاحين لتوجيه النصح والارشاد لهم لتفادي أثار موجة الطقس السيء.



وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السيء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السيء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.



كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.



قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم يأتي في إطار متابعة جادة مع كافة الوزارات للاطمئنان على الموقف بالنسبة لموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها الدولة خلال الأيام الماضية، ومتابعة نتائج التقييم، وكيفية التغلب على بعض الأضرار التي أصابت بعض الفلاحين.