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"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

الأحد 15/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
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أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض حظر تجوال يبدأ من الثلاثاء المقبل في مصر.

وأضاف "يونس"، في منشور له عبر حسابه بـ"فيس بوك"، أن ما يتردد عن هذا الصدد "كذب وشائعة تستهدف النيل منكم يا مصريين".

وتابع: "لأنه بيقول لكم اهجموا على الهايبرات والسوبر ماركت، وبكده أي حد مريض هيعدي الكل.. ناخد بالنا.. دي حرب الوعي.. تحيا مصر".


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هاني يونس مجلس الوزراء فرض حظر التجوال حظر التجوال الحكومة

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