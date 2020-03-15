Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ساما" تحسم الأمر بشأن فرض رسوم على الخدمات البنكية قبل موافقة المؤسسة

الأحد 15/مارس/2020 - 06:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مساء اليوم الأحد، "لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية، فرض أي رسوم على الخدمات البنكية المقدمة إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من غير الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ".

هذا ويأتي إصدار مؤسسة النقد، للتعليمات في هذا الشأن امتدادًا لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، إنطلاقًا من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافةً بكل يسر وسهولة.

*مؤسسة النقد العربي السعودي
(المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952، وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 - 2019 بحسب لجنة البنوك المركزية، محافظ المؤسسة الحالي هو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ساما النقد العربي المؤسسة الخدمات البنكية

أخبار تهمك

خسائر فادحة بسبب كورونا.. برشلونة أكبر المتضررين والبريميرليج يفقد 750 مليون

منذ ساعة و 28 دقيقة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح غريب من فان دايك عند حصول ليفربول على لقب البريميرليج

منذ 38 دقيقة

مياه الشرب بالجيزة تُحذر من خطأ كارثي يرتكبه المواطنين ببالوعات الصرف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

منذ ساعتين

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ 12 دقيقة

الأهلي يفرض شرطا وحيدا على فايلر لتجديد عقده

منذ ساعة و 17 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. رسالة قوية من السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤسسة النقد تُعلن عن مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية

مؤسسة النقد العربي تصدر القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

مؤسسة النقد العربي السعودي تصدر القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

"ساما": 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

عاجل.. أمر ملكي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد

مؤسسة "النقد العربي" تحذر من التورط في عمليات مالية غير مشروعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 م

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

06:55 م

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

02:06 م

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

03:56 م

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

03:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status