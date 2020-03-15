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للوقاية من كورونا.. "مكة" تعلق استقبال المقيمين والمواطنين

الأحد 15/مارس/2020 - 05:15 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر السعودي
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أعلنت إمارة مكة، مساء الأحد، عن تعليق استقبال المواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر؛ للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الإمارة: أنه "تم تعليق استقبال أمير منطقة مكة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا"، ودعت "الجميع لاستخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها".

ويذكر أن الصحة، قد أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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الكلمات المفتاحية

مكة كورونا فيروس كوررونا

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