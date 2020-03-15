"الشؤون الإسلامية" تتخذ إجراءات جديدة منعاً لانتشار فيروس كرورنا





قرر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ " وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" ، مساء الأحد، اقتصار استقبال استفسارات المراجعين وطلباتهم لديوان الوزارة وفروعهامن خلال وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.





وتضمن توجيه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتالين، وتتولى كل (وكالة - إدارة عامة - فرع - أمانة) ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، وتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعةٍ حضورًا وانصرافًا؛ منعًا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).





ويأتي توجيه الوزير إنطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة منسوبيها، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فيروس كورونا.



