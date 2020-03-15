شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري بعد خطوبتها من أبوهشيمة

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من إحدى البلاد الأوروبية وظهرت بميك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ويعد هذا أول ظهور لياسمين صبري بعد إعلان أحمد أبو هشيمة لارتباطهما ونشر أول صور تجمعهم معا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.وأكد "أبو هشيمة" صحة خبر ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري بعد انتشار صور لخاتم خطبتها وهو يمسك يدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار الجدل لدى الجماهير.وذكر أحمد أبو هشيمة أن الخطوبة كانت على مستوى عائلي بحضور عدد من الأشخاص المقربين لهم وأنه سيتم إعلان موعد القران قريبا.يذكر أن خاتم خطوبة ياسمين صبري صنع خصيصا لها وهو من الألماس النقي عيار 8.6 قيراط وقيمته تتعدى ال 100 ألف دولار.وكان أحمد أبو هشيمة قد انفصل عن زوجته هيفاء وهبي منذ عام 2012 وكانت ياسمين صبري متزوجة من شخص خارج الوسط الفني ولكنها انفصلت عنه منذ عام 2017