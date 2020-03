أول ظهور لأبوهشيمة بعد خطوبته لياسمين صبري (فيديو)

View this post on Instagram

انتظروا لقائي غداً على قناة RT Online وحديث في الاقتصاد والسياسة ومسابقة المشروعات الناشئة وأشياء أخرى.. #أبو_هشيمة #رواد_الأعمال #اقتصاد #سياسة #مصر #شباب #مسابقة_أبو_هشيمة_للمشروعات_الناشئة Stay tuned for my interview tomorrow on “RT Online”. #Abouhashima @rtonline_ar @rtarabic_ru #rtonline #interview #economy #business #politics #social #startups #youth #startup_power https://www.facebook.com/rtonlinearabic/