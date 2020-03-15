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أول ظهور لأبوهشيمة بعد خطوبته لياسمين صبري (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 05:19 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الفيديو هو الإعلان التشويقي للقاءه المنتظر غداً على قناة RT Online وعلق على الفيديو قائلاً:"ahmedabohashima انتظروا لقائي غداً على قناة RT Online وحديث في الاقتصاد والسياسة ومسابقة المشروعات الناشئة وأشياء أخرى".

تفاعل الجمهور على الفيديو وحصل على ألآف الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"مش عايزين حوار إقتصادي، عاوزين إجتماعي"، وقال معجب آخر:"الفرح أمتى يا عالمي"، وكتب آخر:"مبروك على الخطوبة".


يذكر أن أبو هشيمة خطب الفنانة ياسيمين صبري، وكانت الخطوبة للأقارب والأصدقاء المقربين لهم، اعلنو عن الخبر بعد عدة صور نشرها الطرفين فيها تلميح عن العلاقة، والجدير بالذكر أن الخاتم الذي ترتديه ياسمين يقدر ثمنه ب٢٠٠الف دولار.
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