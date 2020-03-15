قيادة المملكة تهنئ محيي الدين لتوليه رئاسة وزراء ماليزيا





بعث ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.





هذا وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة إلى السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.



