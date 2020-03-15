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قيادة المملكة تهنئ محيي الدين لتوليه رئاسة وزراء ماليزيا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:48 م
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الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
الفجر السعودي
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بعث ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

هذا وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.

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الكلمات المفتاحية

ماليزيا قيادة المملكة قيادة المملكة

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