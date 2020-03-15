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نتنياهو يخضع لفحص احترازي لفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:16 م
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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الفجر
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أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو يخضع لفحص احترازي لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 193 إصابة.

وعلى إثر ذلك فقد أعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، عن اتخاذ عدة خطوات احترازية في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات: إغلاق رياض الأطفال، حظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، تشجيع العمل من المنازل، الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، وإغلاق الملاهي والمطاعم والمقاهي.

أعلنكما أعلن نتنياهو، إغلاق المقاهي والمطاعم ومرافق الترفيه مع ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا إلى 193 شخصا. 

وللمرة الأولى، أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، أنه طلب من وزارة العدل المصادقة على استخدام "وسائل تكنولوجية" لتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع مصابين بفيروس كورونا.

وأعلن نتنياهو إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لتشمل روضات الأطفال والمدارس الخاصة التي لم يشملها قرار سابق قضى بإغلاق المدارس والجامعات.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين للحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستتبنى، الأحد، المزيد من الإجراءات.

واستدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مواصلة الخدمات الأساسية مثل السوبرماركت والبنوك ومحطات الوقود والصيدليات.

ولكن شاي باباد، مدير عام وزارة المالية الإسرائيلي، قال في ذات المؤتمر إن مراكز التسوق ودور السينما والفنادق وحفلات الزفاف والرحلات الجماعية والمؤتمرات والنوادي الصحة ستتوقف جميعا بدءا من الأحد.

وأضاف باباد: "شركات القطاع الخاص لن تغلق، لكننا نحث المديرين التنفيذيين على تمكين موظفيهم من العمل من المنزل قدر الإمكان".

كما دعا باباد العمال إلى الحفاظ على مسافة مترين من بعضهم البعض .

وبدوره فقد أشار نتنياهو إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إجراءات من الممكن القيام بها فيما يتعلق بالمواصلات العامة.

وجدد نتنياهو الدعوة لإقامة حكومة طواريء وطنية داعيا المعارضة إلى البدء فورا بمحادثات ائتلافية لتشكيل هذه الحكومة.
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الكلمات المفتاحية

نتنياهو فحص المصابين بفيروس الكورونا احترازي إسرائيل

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