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في أقل من 24 ساعة.. غلق 350 مركزًا تعليميًا بالقاهرة

الأحد 15/مارس/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وكإجراء وقائي واحترازي، لمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ - وفق بيان صحفي اليوم الأحد - نوابه ورؤساء الأحياء، إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كل المراكز الرياضية بالعاصمة، حرصًا على الصحة العامة.

وأوضح أنه في غضون 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية، تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزًا تعليميًا (سنتر) بالعاصمة.

وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن إجمالي الإصابات 109 وهو رقم ما زال محدود مقارنة بالعالم كله، وكان لا بد من التحرك بعد المرحلة الثانية من المرض وسبق وألغينا التجمعات الكبيرة، وغلق المدرسة التي ظهر فيها مصاب من اختلاطه بحالة مصابة.

وتابع في موتمر صحفي، أن 25٪؜ من الشعب المصري بمدارس وجامعات لذا جاء قرار الغلق كإجراء وقائي واحترازي لمدة أسبوعين ولمنع وحد الاختلاط، موضحا أن وزارة الداخلية لها توجيه بغلق كل مراكز الأنشطة التعليمية بالتالي غلق اي مكان مرتبط بالنشاط التعليمي لأن هدفنا الحد من الاختلاط.

وأوضح أنه تواصل مع وزير الشباب والرياضة بوقف الأنشطة للرياضية للتي يتجمع بها أطفال من سباحة وغيره لنقي أطفالنا من لانتشار السريع لهذا المرض.

وتابع سبق وأعلن خطة تشمل 3 مراحل الإجراءات الاحترازية والثانية التعامل مع الحالات، والثالثة التي نتمنى من الله ألا نصل لها.

ونوه بأن نقطة التحول في مرض كورونا هي المركب الوبائي بالأقصر، وظل موجود بمكان أو اثنين على الأكثر، وبالمتابعة خلال الـ10 أيام الماضية بدأت الإصابات تزيد، مؤكدا أنها لا تزال محدودة مع ما نسمعه بالعالم.
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الكلمات المفتاحية

كورونا غلق سناتر سناتر الفجر السناتر التعليمية

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