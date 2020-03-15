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محمد فضل يتحدث عن مرحلة ما بعد إلغاء الدوري

الأحد 15/مارس/2020 - 03:47 م
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كورونا
كورونا
محمد جمال
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تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعليق النشاط الرياضي فى مصر لمدة 15 يومًا

 

وأكد محمد فضل، أن تعليق النشاط قرار دولة، وتم بتوصية من اللجنة الطبية بالاتحاد التي يترأسها الدكتور محمد سلطان، فاللجنة الخماسية تحرص على التخصص التام في منظومة عملها.

 

وقال فضل، إنه من الطبيعي تعليق النشاط بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، ولابد من اتخاذ احتياطات فسلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة أمر مهم.

 

وأضاف فضل أن قرار تعليق النشاط جاء بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد ذلك حدث اجتماع بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات بينهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، وصدر القرار لسلامة المواطن.

 

وكشف عن أنه حال عدم اكتمال الدوري ستجتمع اللجنة الخماسية لمناقشة كل الحلول مع العودة للمواقف المشابهة في الماضي وكذلك ما يحدث في الدوريات العالمية، قبل اتخاذ القرار المناسب.

 

وتابع: "الأمر ليس طبيعيا لذا الأمر لا يمكن حسمه في خلال أسبوعين نلجأ دائما للجنة الطبية بالاتحاد وتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، ونراقب الأمر كي نعمل على ايجاد الحلول".

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أصدر امس، بيان رسمي، جاء كالأتى :

 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد فضل الغاء الدوري الدوري المصري اخبار الرياضة

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