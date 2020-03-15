السديس يكشف موعد إتاحة الطواف في الحرم المكي

كشف الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس شئون الحرمين، اليوم الأحد، عن موعد استقبال المعتمرين وضيوف الرحمن بعد تجهيز جميع المنافذ الحدودية.

وقال السديس، عبر حسابه على موقع "تويتر": "28/3/2020 استقبال المعتمرين وضيوف الرحمن بعد تجهيز جميع المنافذ الحدودية والحمد الله".

وقد شارك الشيخ عبد الرحمن السديس، في تطهير وتعقيم المسجد الحرام للوقاية من فيروس كورون.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.