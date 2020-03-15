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بعد تعليق الدراسة.. تسجيل مناهج مارس وإبريل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الأحد 15/مارس/2020 - 02:46 م
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بوابة الفجر
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بعد تعليق الدراسة.. تسجيل مناهج مارس وإبريل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

​بوبة الأزهر الالكترونية، أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تسجيل مناهج مارس وإبريل لنشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وجاء هذا بعد قرار تعليق الدراسة

وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية، أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم شرح المناهج أون لاين لكافة المراحل التعليمية بداية من 8:00 ص وحتى 5:00 م، كما سيتم وضع جدول بالدروس.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم استقبال أسئلة الطلاب الخاصة بالمناهج على مدار اليوم والرد عليها من قبل موجهي المادة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. 

ولمتابعة الدروس يوميا ومراجعة المواد للاستفادة والاستفسار عما ترغبون في معرفته من معلومات، في فترة الإجازة يمكنكم الضغط على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، هنا

بعد تعليق الدراسة.. تسجيل مناهج مارس وإبريل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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