بعد تعليق الدراسة.. تسجيل مناهج مارس وإبريل عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

​بوبة الأزهر الالكترونية، أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تسجيل مناهج مارس وإبريل لنشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وجاء هذا بعد قرار تعليق الدراسة





وعبر بوابة الأزهر الإلكترونية، أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم شرح المناهج أون لاين لكافة المراحل التعليمية بداية من 8:00 ص وحتى 5:00 م، كما سيتم وضع جدول بالدروس.



