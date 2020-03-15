أول تعليق لـ"المالية" حول تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين





قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تخارج المستثمرون الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المحلية يرجع إلى تعويض خسائرهم في الأسواق الأخرى.





وجاء تخارج المستثمرون الأجانب من أدوات الدين المحلية خلال الأسبوع الماضي، بسبب تخوفهم من انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر الدولار بنحو 7 قروش.





وتابع" كوجاك" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر منعقد بمقر وزارة المالية ردا على استفسار "الفجر" حول مدي تأثير خروج المستثمرون الأجانب من أدوات الدين على الاقتصاد،"أنه قام بالتواصل مع المستثمرين الأجانب حتى لا يحدث لهم فزع في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وأطلعهم على الوضع الاقتصادي للبلاد، والذين أكدوا له أن مصر من الأسواق التي تتمتع بشفافية عالية، واقتصادها قادر على تحمل الصدمات.







