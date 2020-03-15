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إيران: "كورونا" يفتك بـ113 شخصا في 24 ساعة

الأحد 15/مارس/2020 - 02:33 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، 113حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

                                                 

وقد وصل العدد الإجمالي للوفيات من فيروس كورونا في إيران، إلى 724 حالة، بتسجيل 113 وفاة جديدة، حسبما قال مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب.

 

وقال مستشار وزير الصحة الإيراني، عبر حسابه على موقع  "تويتر"، إن 13938 شخصا تقريبا، أصيبوا في أنحاء البلاد، مضيفًا: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة.وتوفي 113 شخصا .. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".

 

وكانت إيران، شهدت أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.

 

 وأعرب مواطنون ، عن غضبهم إزاء ما اعتبروه "استخفاف الحكومة بحياتهم" في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.

 

وقد أقر رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض "كورونا" في طهران علي رضا زالي، الأحد، بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة.

 

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الكلمات المفتاحية

وفيات فيروس كورونا فيروس كورونا ايران 24 حالة 113 شخص

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