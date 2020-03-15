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اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

الأحد 15/مارس/2020 - 01:54 م
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بارتوميو
بارتوميو
الفجر الرياضي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو حدد بالفعل الصفقات التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا على خلفية قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق أي نشاط بسبب تفشي فيروس كوورنا الذي راح ضحيته الآلاف من الأفراد حول العالم.

 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن بارتوميو ورجاله حددوا 4 صفقات للتعاقد معهم في الصيف القادم، أولهم أن يكون مدافع يلعب بقدمه اليسرى، بالإضافة إلى جناح يلعب في اليسار .

 

صفقات برشلونة لن تنتهي عند هذا الحد، فهم يريدون لاعب خط وسط يتميز بالقوة البدنية كالنجمين السابقين للبلوجرانا المالي كيتا ، والإيفواري يايا توريه، بالإضافة إلى مهاجم رقم 9.

 

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وقف النشاط الرياضي كوورنا رياضة اخبار الرياضة

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