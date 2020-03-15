مرشحو انتخابات التجديد النصفي يوزعون كمامات بنقابة المحامين

وزع عدد من المرشحين، الكمامات كنوع من الدعايا الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا، خلال تواجدهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، بنقابة المحامين، في الوقت الذي خلت فيه النقابة والسرادق المتواجد خارج المبنى، من أية مواد مطهرة أو أطباء.



وشهدت انتخابات نقابة المحامين، غيابا تاما للاجراءات الاحترازية؛ للوقاية من الإصابة بفيرس كورونا، على الرغم من مخاطبة النقابة لمديريات الصحة، لتوفير الإجراءات اللازمة، حفاظا على الناخبين.

ويشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.



