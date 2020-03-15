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"المالية": نعمل على حماية بلدنا.. وصحة المواطنين لها أولوية الأنفاق

الأحد 15/مارس/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة حققت فائض أولي بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 38 مليار جنيه خلال 8 أشهر الأولي من موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 مقارنة بفائض أولي بقيمة 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير خلال مرتمر صحفي اليوم الأحد، أن الأداء المالي خلال 8 شهور الأولي من العام المالي الحالي  أفضل، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 4.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن نسبة العجز كانت ستتراجع إلى 4.4% من الناتج المحلي لولا قيام الدولة بسداد الأعباء المالية.

وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي، أن موازنة العام المالي الجديد من الممكن أن تتخلي عن تحقيق بعض المستهدفات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، قائلا"مفيش مستهدفات على صحة المواطن". 

واستطرد: "العالم كله بيمر بظروف استثنائية ونعمل على حماية بلادنا وأي مطلبات لحماية بلدنا لها أولوية للأنفاق على حساب المستهدفات".
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