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تفاصيل خطة فنربخشة لخطف لوشيسكو

الأحد 15/مارس/2020 - 01:04 م
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رازفان لوشيسكو
رازفان لوشيسكو
أميرة فطيم
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شارت تقارير صحفية إلى آخر مستجدات مفاوضات نادي فنربخشة التركي، مع المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال رازفان لوشيسكو، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي فنربخشة التركي، قد قدمت عرضا رسميا للوشيسكو، لتدريب الفريق الاول للكرة بالنادي.

وكشفت صحيفة "gsp" أن نادي فنربخشة يخطط للتعاقد مع المدرب ميرسا، والد لوشيسكو، لتولي القيادة الفنية للفريق هذا الموسم، على أن يتولى لوشيسكو الأبن المهمة الفنية بداية الموسم المقبل، وسيكون الأب مستشار فنيا للفريق التركي.

يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي، قد قررا، أمس السبت، تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل نادي فنربخشة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 40 نقطة.

وفيما يعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

لوشيسكو فنربخشة الهلال السعودي اخبار الرياضة

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