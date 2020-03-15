إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 724 حالة

ارتفع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 724 في إيران، بعد تسجيل 113 حالة جديدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 13938بعد تسجيل 1209 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أشار المتحدث إلى "ارتفاع عدد الوفيات إلى 724بعد تسجيل 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 4590 من الفيروس".