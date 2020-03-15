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تعرف على موعد عرض مسلسل "قوت القلوب" على قناة الحياة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:53 م
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قوت القلوب
قوت القلوب
أحمد رمضان متولي
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تنطلق أولى حلقات مسلسل "قوت القلوب"، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس، على قناة "الحياة"، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

المسلسل مقسم إلى جزأين، يعرض الجزء الأول منه خلال مارس وأبريل، بينما يعرض الجزء الثانى بعد انتهاء شهر رمضان، خلال العام الجاري.

يشارك فى بطولة "قوت القلوب" الفنانة ماجدة زكى محمد أنور، خالد زكي، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون.

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