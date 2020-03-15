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عمرو وهبة يتحدى كورونا ويبتكر طريقة جديدة للسفر

الأحد 15/مارس/2020 - 12:37 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان عمرو وهبة، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام. وظهر خلال الصورة بجوار برج "إيفل".

وعلق عمرو، على الصورة قائلًا:"الناس اللى مش عارفه تسافر عشان الكورونا يا جماعه فى برج ايفل صغير كده فى التجمع قدام بتروسبورت نمشى بيه نفسنا لحد ماربنا يفرجها".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وانهالت عليه التعليقات فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ارضى بالصغير بكره يكبر ويبقي برج ايفل حقيقي قد الدنيا" وأضاف آخر"كده كده ربنا بيبارك في الصغير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انت صحيح محدش يتوقعك".

يذكر أن آخر أعمال عمرو وهبة، مسلسل "بدل الحدوتة تلاته"، الذي شارك به في رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد رزق ودنيا سمير غانم وأوتاكا وسمير غانم.
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علاج لفيروس كورونا

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