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الصحة السعودية تكشف الإجراء الصحيح للتعامل مع أكياس البقالة لتجنب "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن حساب “الصحة 937” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإجراء الصحيح في التعامل مع أكياس البقالات وأكياس المقاضي تجنبًا لعدوى الفيروسات وخاصة “كورونا”، يتم بغسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون.

يأتي ذلك ردًا على سؤال مغرد حول كيفية التعامل مع أكياس البقالات حيث كتبت: ” “ينبغي الحرص والمداومة على غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم قبل غسلهما، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، رد حساب الصحة، على مغرِّد سأل أيضًا عن غسل الفاكهة بالماء والصابون قبل أكلها، حيث قالت الوزارة “بالتأكيد بشكل عام ينبغي غسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل أكلهما”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، موضحة ان "الحالة الأولى لمواطن قادم من إيران، ومعزول حاليًا في منشأة صحية في الأحساء".

وأضافت الوزارة: وأن "الحالة الثانية لمواطن موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في مستشفى بالقطيف، والحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قادمين من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف، والحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضًا من إيران".

كما ذكرت أن هناك 12 حالة إصابة بفيروس "كورونا" موجودة في الرياض، تشمل 3 حالات لمواطنين كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا، وحالة لمقيم أمريكي كان مخالطًا لحالة أعلن عنها سابقًا، و3 حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا، و4 حالات أخرى لمواطنين قادمين من فرنسا، فضلًا عن حالة لمقيم فرنسي قادم من فرنسا عن طريق الإمارات.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، لافتة أن من بين تلك الحالات حالة كانت بوضع حرج وتحسنت اليوم، وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وطلبت بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس "كورونا" الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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الكلمات المفتاحية

كورونا غسل الصحة

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