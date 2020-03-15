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استمرار التوافد على انتخابات النقابة العامة للمحامين

الأحد 15/مارس/2020 - 12:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر تصوير : ياسمين عليوة
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يستمر توافد الكثير من المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة للمحامين، التي فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

يشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، عن أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.
وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي فى تمام الخامسة مساءًا، ثم يتم غلق الأبواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصيًا للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن.

وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها، وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.

وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلًا فى تللك الحالة، يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ).
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