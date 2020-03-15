استمرار التوافد على انتخابات النقابة العامة للمحامين

يستمر توافد الكثير من المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة للمحامين، التي فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم.





ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.





يشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، عن أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.