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سيرين عبد النور لمتابعيها على "إنستجرام": "بليز ما تضحكو علي"

الأحد 15/مارس/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سيرين، خلال مقطع الفيديو وهي تعقم ومرتدية "كمامة"، وعلقت قائلة:"بليز ما تضحكوا علي بس هيك منفوت على التصوير دانتيل رمضان 2020".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"صحة وعافيه أن شاءالله" وأضاف آخر "ليش الديتول اصلا يتعقم انتي بجمالك تعقمين الناس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كثير حلوة سيرين وعفوية وقلبك طيب".

جدير بالذكر أن عبد النور، عرض لها مؤخرًا مسلسل "الديفا"، الذي عرض على المنصة الإلكترونية "شاهد نت"، وتدور أحداثة حول الشهرة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة المصرية بوسي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال القصيرة ذات 10 حلقات.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، أغنية "ليله"، وقدمتها على طريقة الفيديو الكليب، وطرحتها خلال عيد الحب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، والفيديو كليب من إخراج جاد شويري.
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