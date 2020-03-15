قرار عاجل من "الصحة" لمواجهة كورونا في مطار القاهرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توفير عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بمطار القاهرة الدولي، ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وتواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول، وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير، والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.

وتواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول، وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير، والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.

وطالبت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين بصالات مطار القاهرة بالتوجه إلى العيادات المتنقلة أمام مباني الركاب رقم 1،2،3 للقيام بأعمال الكشف الطبي وذلك بصفة دورية، حرصا على سلامة العاملين، وعدم التعرض لأي مخاطر صحية في ظل انتشار الفيروس المستجد عالميا.

وطالبت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين بصالات مطار القاهرة بالتوجه إلى العيادات المتنقلة أمام مباني الركاب رقم 1،2،3 للقيام بأعمال الكشف الطبي وذلك بصفة دورية، حرصا على سلامة العاملين، وعدم التعرض لأي مخاطر صحية في ظل انتشار الفيروس المستجد عالميا.

ويأتي ذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.





وتكثف المطارات المصرية، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، تشمل مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة وأماكن الإنتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.





وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران، بتعقيم طائراتها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لمصر للطيران، والتى شملت قمرة القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرة، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج، كإجراء احترازى ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.





وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.





ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.



