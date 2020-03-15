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عاجل.. الخشت يوجه بإخلاء المدن الجامعية وبدء تعقيم الكليات

الأحد 15/مارس/2020 - 11:43 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة، في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بالمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

وأصدر الخشت، تعليماته بإخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة تواصل الطلاب مع مشرفي مباني المدن الجامعية.

كانت جامعة القاهرة أجرت مسحًا طبيًا على طلاب المدن الجامعية، كما استعانت بالكواشف الحرارية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أعدت مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه.

كما قررت الجامعة تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.

كان رئيس جامعة القاهرة، أعلن في وقت سابق، أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.

وقال: إن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ علي سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية.
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