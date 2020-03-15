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نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

الأحد 15/مارس/2020 - 11:40 ص
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الانتخابات
الانتخابات
أسماء قورة - آيات عامر
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أدلى سامح عاشور، نقيب المحامين، في انتخابات مجلس النقابة، المقامة اليوم الأحد، باللجنة رقم 1 الإزبكية، والمنعقدة بمقر النقابة العامة في رمسيس. 

والتف المحامون، حول "عاشور" عقب إدلائه بصوته، ملتقطين الصور التذكارية معه، ومرددين هتافات "النقيب هو النقيب، سامح عاشور نقيب كبير نقيب عظيم، عاشور عاشور عاشور، يا محامين قولوا الحق عاشور بيها أحق، مهما نلف ومهما ندور مش هنلاقي زي عاشور".

يشار إلى أن "عاشور"، ناشد أمس السبت، المحامين كافة بالمشاركة في الانتخابات حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادتهم، معربا عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، لرفع رايات النقابة وتقديم نموذج لانتخابات نزيهة وشريفة.

وأوضح "عاشور"، أن الانتخابات تجري في وجود عضو من النيابة الإدارية يساعده موظف من ذات الجهة بكل لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسيكون الفرز وإعلان النتائج في ذات مقر اللجنة، ثم ترسل النتائج للجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.

ويتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

يشار إلى أن النقابة العامة للمحامين، كانت قد أعلنت، أمس السبت، عن أن النيابة الإدارية قد تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مؤكدةً أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.
 
وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
نقيب المحامين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي
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