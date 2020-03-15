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رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى والثانوى

الأحد 15/مارس/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
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استقبل المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الدكتورة نجوي عبدالمعطى، مدير الإدارة التعليمية بنطاق مدن( 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة)، والوفد المرفق لها، لمناقشة الاحتياجات المستقبلية وسبل تطوير منظومة التعليم بمدينة حدائق أكتوبر، لإنشاء إدارة تعليمية مستقلة بالمدينة، وذلك بحضور عددٍ من المواطنين ورؤساء اتحادات الشاغلين بالمناطق المختلفة بالمدينة.

 وأكد المهندس أشرف فتحى محمود، خلال اللقاء، استعداد جهاز المدينة لتقديم المساعدة وتذليل العقبات من أجل المساهمة فى تطوير العملية التعليمية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرستين للتعليم الثانوى، ومدرسة للتعليم الأساسى بمنطقتى (266 عمارة) و(1185 عمارة) "إسكان اجتماعى"، تمهيداً لتشغيلها مطلع العام الدراسى الجديد، كما أنه جارٍ تنفيذ 6 مدارس أخرى للتعليم الأساسى بنسب إنجازٍ متقدمة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة مد جسور التواصل المباشر مع المسئولين بمختلف الجهات والمواطنين بالمدن الجديدة،  لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
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