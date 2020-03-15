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وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:25 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأكدت الصحة الأردنية، في بيان رسمي، إصابة 4 سياح فرنسيين ومواطنيين أردنيين أحدهما عاد من بريطانيا بفيروس كورونا.

 

وقد قررت السلطات الأردنية، وقف إقامة صلاة الجماعة في المساجد والكنائس، وجميع الفعاليات والتجمعات العامة والشعائر الدينية وإغلاق الأماكن السياحية.

 

وعلقت السلطات الأردنية، الدراسة اعتبارا من الأحد، ولمدة أسبوعين، وإغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية باستثناء الشحن ابتداء من الثلاثاء القادم، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

 

ووافق مجلس الوزراء الأردني ، على مجموعة قرارات للتعامل مع فيروس كورونا والحد من وصوله وانتشاره، من بينها إيقاف المعبر البحري مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50%، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

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