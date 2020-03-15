عاجل.. غلق جميع الأضرحة على مستوى الجمهورية

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مؤكدة فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة، مطالبة الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة خلال تلك الفترة.





وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.





وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد: إن القرار جاء بالتنسيق والتشاور مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشيخ عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ونظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة.

وذكرت في البيان، "نسأل الله تعالى السلامة من كل داء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه".

