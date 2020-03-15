طلب إحاطة بشأن معاناة ممارسي الرياضة المكفوفين من قلة الدعم

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حول معاناة ممارسي الرياضة من المكفوفين على مستوى الدعم المادي والمعنوي.





وأوضح في بيان له اليوم الأحد، أنه من أهم الصعوبات التي يواجهها ممارسو الرساضة المكفوفين هي ندرة التمويل وزيادة التكلفة المادية للملاعب والملابس والأدوات المستوردة.





ونوه يأن الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين لا يستطيع صرف بدلات ومكافآت مناسبة لتشجيع اللاعبين على الممارسة للوصول إلى مستوى البطولة، لأن رياضات المكفوفين تواجه أزمات كبيرة في الجانب المادي.





وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة البارالمبية المصرية، لا توجهان المساندة للاتحاد، لكنه يبذل قصارى جهده مع اللاعبين والمدربين والحكام من أجل توفير الظروف المناسبة لممارسة تلك الرياضات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنهم يعانون من قلة عدد الممارسين، وعدم وجود خبرات وكوادر مدربة، بالإضافة إلى عدم وجود الأماكن الكافية للتدريب، وقلة المعدات المناسبة، وأن وزارة الرياضة لا تدعم المكفوفين بالصورة المناسبة.





ولفت إلى أن الأماكن التي يتم توفيرها للتدريب قليلة للغاية، ويتم اللجوء للتأجير الذي يكون بأسعار مرتفعة.

وأشار النائب، إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المكفوفين في مصر، لكن لا يقل العدد عن ٢ مليون شخص.





وأورد أن هناك اهتماما فقط من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاعاقة بشكل عام وعلى رأسهم المكفوفون وتجاهل كبير من بقية المسئولين لذلك يجب على الجميع التكاتف من بعضهم البعض حتى يتم النهوض بالبلاد واستغلال القدرات التي توجد عند هذه الفئة الكبيرة التى تنتشر بجميع المحافظات.

واستكمل عضو مجلس النواب، أن أكثر الأشخاص الذين يحصلون على ميداليات ذهبية من ذوي الاعاقة، لذلك يجب على الدولة توفير أماكن رياضية، لانهم أكثر قدرة وتميزا من الأسوياء.



