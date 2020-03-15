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76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 15/مارس/2020 - 10:06 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والأوبئة، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصا توفي منهم 75.

 

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض والأوبئة في كوريا الجنوبية، تراجع عدد حالات الإصابات الجديدة بعد تسجيل 107 حالات يوم السبت، مشية إلى أن نسبة النساء من إجمالي حالات الإصابة 61.9% مقابل 38.1% للرجال.

 

وقالت المراكز، إن عدد الذين خضعوا لاختبارات فيروس كورونا وصل إلى 248647 شخصا، بمن فيهم المصابون المؤكدون، وجاءت النتائج لـ222728 شخصا سلبية، فيما ينتظر 17940 شخصا نتائجهم.

 

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا عدد الاصابات

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