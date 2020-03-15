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ملكة بريطانيا تغادر قصرها بسبب مخاوف من الإصابة بكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:57 ص
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ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا
وكالات
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غادرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قصر باكنجهام بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تضاعف عدد الوفيات في البلاد السبت ليبلغ 21 حالة.

                                          

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الملكة إليزابيث (93 عاما) نُقلت من قصر باكنغهام (وسط لندن)، الذي يضم عددا كبيرا من الموظفين مقارنة بالقصور الملكية الأخرى، إلى قلعة وندسور (غربي لندن) من أجل سلامتها.

 

وقال مصدر ملكي، في تصريحات صحفية، إن الملكة "بصحة جيدة، لكن يعتقد أنه من الأفضل نقلها. الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب فيروس كورونا المستجد".

 

وأضاف: "القصر كان يستضيف سيلا مستمرا من الزوار، بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مخاوف محددة أو حالات إيجابية للفيروس حتى الآن، لكن لا أحد يريد أن يخاطر".

 

وأرجأت الملكة إليزابيث، كإجراء "احترازي"، لقاءاتها المقررة، الأسبوع المقبل، في قصر بكنغهام، كما أجّل ابنها تشارلز أيضا جولة كانت مقررة، الأسبوع المقبل، إلى كل من البوسنة وقبرص والأردن.

 

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الكلمات المفتاحية

ملكة بريطانيا فيروس كورونا بريطانيا

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