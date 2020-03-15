أبرزها "تغير لون الشفاه".. ما لا تعرفه عن أعراض فيروس كورونا الجديد

تصدر مصطلح "أعراض فيروس كورونا الجديد" تريند جوجل اليوم الأحد، وهذا بعدما ازداد البحث عن الأعراض في الأونة الاخيرة من جانب المواطنين لمعرفة أعراض فيروس كورونا الذي انتشر في الكثير من البلدان، ومن أهم أعراض فيروس كورونا الجديد ما يلي:





- ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان بنسبة ٩٨.٩%، وفقا لما جاء في صحيفة theguardian .





- يتعرض المصاب لسعال جاف يصاحبه سخونة شديدة، ووفقا للدراسات يعاني 75% من المصابين من هذا العرض، وتستمر أكثر من ٥ أيام دون استجابة للدواء.





- يتعرض المصاب بفيروس كورونا لصعوبة في التنفس و نهجان:





- كما يعتبر تغير لون الشفاه الطبيعي إلى اللون الأزرق أحد أعراض كورونا الجديد المتأخرة، ولكنها تبقى أحد الأعراض المؤرقة.





- يشعر الشخص المصاب بفيروس كورونا بهمدان شديد عدم القدرة على بذل أي مجهود مع الإحساس بتكسير في الجسم، بجانب الأعراض السابقة.



