مدير الصحة العالمية يشكر الفرق الطبية المعالجة لمرضى كورونا

قال الدكتور تيادروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، الشكر للفرق الطبية التي تقوم بعملها إزاء الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد.





ونشر مدير الصحة العالمية، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب فيها "أنت تقوم بعمل بطولي، نعلم أن هذه الأزمة تلقي عبئًا ثقيلًا عليك وعلى عائلاتك، نعلم أنك تعمل إلى أقصى حد، لديك إعجابنا واحترامنا والتزامنا بعمل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامتك وتمكينك من القيام بعملك".





كما وجه "أدهانوم" الشكر لفرق التمريض، خاصة وأن عام 2020 هو العام الذي خصصته الصحة العالمية للاحتفاء بالمهنة والقائمين عليها.









وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.





وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وفي أثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.





ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.





وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري.





ونوه بأن الأمر استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.