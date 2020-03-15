عاجل.. فتح لجان الاقتراع بانتخابات نقابة المحامين

بدأ قبل قليل فتح لجان التصويت في انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أكدت أن عملية التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأضافت: أن الناخب من له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين، وأنه يشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.





وأوضحت، أنه يجرى تسليم الناخب ثلاث بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة، على أن يجرى وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بكل منها، مشيرة إلى أنه يحق للناخب اختيار 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة إلى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة وأنه لا يعد التصويت باطلا في تلك الحالة.



