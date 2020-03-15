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إصابة لاعب أهلي جدة السابق بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:16 ص
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هيون
هيون
وكالات
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أعلن نادي تروا الفرنسي لكرة القدم إصابة مهاجمه الكوري الجنوبي ولاعب أهلي جدة السابق، هيون جون سوك بفيروس كورونا بعد ظهور عينته بشكل إيجابي.

 

ويخضع هيون للعلاج والحجر الصحي لمدة أسبوعين، مع وضع أفراد الفريق وجهازه الفني داخل الحجر أيضاً.

 

وسبق لهيون كون سوك أن لعب لفريق أهلي جدة السعودي في موسم 2013-2014.

 

ويحتل تروا المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسية برصيد 51 نقطة.

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نادي اهلي جدة دورى الدرجة الثانية اهلي جدة اخبار الرياضة

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