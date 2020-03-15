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أول تعليق من ساديو ماني بعد توقف الدوري الإنجليزي

الأحد 15/مارس/2020 - 08:44 ص
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ساديو ماني
ساديو ماني
أحمد عصام
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علق اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على توقف البريميرليج في الفترة المقبلة وحتى بداية شهر ابريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر ‏ماني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وكتب عليها : "اهلاً كورونا ابقي بعيداً".

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد خاض مباراته الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي حول العالم أمام فريق أتليتكو مدريد يوم الأربعاء الماضي على ملعب الانفيلد.

وودع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أتليتكو مدريد بعد الهزيمة بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
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