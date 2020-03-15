Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد لمواجهة الطوارئ

الأحد 15/مارس/2020 - 08:13 ص
Advertisements
المرور
المرور
إيريني صفوت
Advertisements
تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، وراقب الحركة عن طريق كاميرات المراقبة.

وشدد مدير الإدارة، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.

ونظمت الإدارة، حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، وكذلك حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظا على سلامة الجميع، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة

وفي سياق آخر، شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، وتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

بينما شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

في حين ظهرت كثافات على محور صفط اللبن، للمتجه من الدائري إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وفي سياق مغاير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.

ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرور مدير المرور كثافات مرورية المرور الجيزة الإدارة العامة للمرور إدارة المرور

أخبار تهمك

ما هي حقيقة وقاة جيرفينيو بكورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف السبب الحقيقي وراء التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 9 ساعات

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. اقتراح جديد قد يعيد منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تسرب ماسورة صرف وكثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": كثافات بشوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار أمني لتنظيم الحركة

قبل ما تخرج.. تعرف على حالة المرور في القاهرة والجيزة

النشرة المرورية .. تعرف على أماكن الزحام فى القاهرة والجيزة

قبل ما تخرج.. تعرف على حالة الزحام المروري والتكدسات في القاهرة والجيزة

النشرة المرورية .. كثافة مرورية تشهدها شوارع القاهرة والجيزة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

08:15 ص

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

03:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status