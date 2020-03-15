في عيد ميلاد كينج الاحساس.. معلومات لا تعرفها عن حياة رامي صبري





يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد الفنان رامي صبري الذي بدأ مسيرته الغنائية بتلحين العديد من الأغاني لكل من شيرين عبد الوهاب، عامر منيب، فضل شاكر، ثم لمع اسمه وقدم العديد من الأعمال واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد بالقاهرة في 15 مارس عام 1978م.2- يبلغ الثالثة والأربعون من عمره.3- كان عاشقًا للغناء منذ صغره.4- تخرج من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة.5- التقى بالمخرج "طارق العريان" عام 2005 وأنتج له أول ألبوم غنائي "حبيبي الأولاني" وذلك لإعجابه بموهبته وصوته المميز الراقي.6- قدم العديد من الألبومات منها حبيبي الأولاني، وأنا معاه، غمضت عيني، أجمل ليالي عمري، الراجل، بحبك، مش أنا، برتاح، تعالي، مش فاكر ليك، جوايا هتعيش، أهد الدنيا.7- شارك في عدة أغاني دينية منها "يارب"، "وجه كريم".8- حصد عدة جوائز خلال مسيرته الغنائية منها جائزة "الدير جيست" في عام 2008 كأفضل مطرب بالوطن العربي.9- حصل على لقب "ثالث مطرب في الوطن العربي" في عام 2009.10- شارك في ديو غنائي "مش فاكر ليك" برفقة الفنانة "أصالة نصري" وهو من إخراج "طارق العريان".11- تم عرض عليه العديد من السيناريوهات للخوض بالمجال الفني، لكنه رفض وذلك لتركيزه وحبه فقط للغناء.12- نالت أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام" إعجاب وحب الجمهور، حيث حققت 4 مليون و420 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" في 13 فبراير الماضي.13- لديه ولدان توأم وهما "علي"، و"عمر".14-ينتمي الى فريق نادي "الزمالك" وعاشقا له.