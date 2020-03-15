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أمن الجيزة يشن حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 15/مارس/2020 - 07:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، بإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملاتها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، على مستوي المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب.

وكانت وزارة الداخلية، قد بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وجهت وزارة الداخلية بإيقاف أي مراكز تعليمية، أو أماكن يتم ممارسة أنشطة تعليمية بها لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الهدف من القرار هو الحد من الاختلاط، لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن القرارات شملت تعليق الأنشطة الرياضية أيضًا.

وكشف "مدبولي" أن عدد الإصابات في مصر بدأ يزداد في صورة يومية، كاشفا أن إجمالي عدد الإصابات 109 ومنهم من تحولت نتائجه إلى سلبية، مؤكدا أن نسب الإصابة في مصر مازالت محدودة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم رصد نحو 4 حالات في مدارس مخالطة لحالات إيجابية لفيروس كورونا، موضحا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات يعد إجراء احترازي، وحفاظا على الأرواح، وللحد من الاختلاط، حيث أن 25% من الشعب المصري في الجامعات والمدارس.
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