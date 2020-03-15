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محافظ الإسكندرية يصدم أصحاب الـ"سناتر" (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 05:50 ص
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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
مروة عبدالعزيز
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية الأمن شنت حملات على مستوى 18 قسم لإغلاق "السناتر التعليمية"، وتم تحرير محاضر بالنيابة العامة.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة "المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن محافظة الإسكندرية أعلنت رقما مخصصا للإبلاغ عن أي "سنتر" تعليمي.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة بدأت خلال الفترة الماضية في حملات توعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مطالبا أهالي الإسكندرية، بمساعدة المحافظة في مواجهة الوباء بمنع أطفالهم من التواجد في أماكن التجمعات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.

في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.

ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأوضح للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
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